Under 21, tegola Calabria: tutte le alternative in vista dell'Europeo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la frattura del perone rimediata nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, per il laterale del Milan Davide Calabria si riducono al lumicino le speranze di partecipare al prossimo Europeo Under 21, in programma proprio tra San Marino e Italia a partire dal prossimo 15 giugno. Il senatore degli Azzurrini, vicecapitano della squadra peraltro, è una grave perdita per il ct Gigi Di Biagio, che non ha quasi mai rinunciato a lui nel corso di questo biennio. Le alternative "in casa", cioè i giocatori già nel giro della squadra portano a Claude Adjapong (13 presenze in U21) del Sassuolo, ad Arturo Calabresi del Bologna (7 presenze), a Fabio Depaoli (5 presenze) del Chievo e a Lorenzo Dickmann della SPAL (3 presenze). I favoriti? Al momento sembrano essere Adjapong e Depaoli, impiegati con costanza anche in campionato.

LE ALTERNATIVE IN A E B - Tra i giocatori che in Serie A e in Serie B si sono messi maggiormente in evidenza e non hanno ancora presenze con l'Under 21, ci sono Paolo Ghiglione del Frosinone (8 presenze in stagione con un gol) e volendo scendere di livello il gioiello del Genoa Antonio Candela, che deve ancora esordire in Serie A ma che a "Casa Italia" conoscono benissimo e che ha collezionato oltre 20 presenze nel campionato Primavera. Tornando alla Serie B, il laterale scuola Bari Giuseppe Scalera attende l'esordio col Pescara dopo una prima parte di stagione alla Sambenedettese.

PESCARE IN UNDER 20 - Volendo andare a pescara nella selezione inferiore, l'Under 20 di Paolo Nicolato, ci sono l'ex Inter Federico Valietti, ora al Crotone, il laterale della Primavera dell'Atalanta Nadir Zortea e il terzino, sempre scuola Inter, Gabriele Zappa. Da valutare anche Raoul Bellanova, finito un po' fuori dai radar col trasferimento al Bordeaux dello scorso gennaio. La selezione Under 20 sarà impegnata in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019.