© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio24 all'interno della trasmissione 'Tutti i Convocati' per parlare della questione legata a Francia-Turchia e alla proposta di togliere la prossima finale di Champions League alla città di Istanbul: "L'UEFA è un organo politico che regolamenta il gioco del calcio - afferma -. In questo momento non ci sono le condizioni perché si affronti il discorso sulla finale. Una finale di Champions è affidata ad un comitato esecutivo, non è oggi un argomento, non sono in grado di dire che sarà materia affrontata nei prossimi comitati. Ci auguriamo tutti che non succeda nulla, che le popolazioni siano salvate prima di tutto. Nell'ultimo esecutivo l'UEFA è intervenuta per prendere posizione sull'ingresso delle donne allo stadio in alcuni paesi. Giusto che lo sport prenda posizioni, è una parte del vivere civile, però non sostituiamolo alle grandi problematiche che questo attacco sta creando"