Valencia, tutto su Borja Mayoral: la Lazio si allontana per lo spagnolo

vedi letture

Borja Mayoral cambierà maglia nella prossima stagione, ma molto probabilmente rimarrà in Spagna. L'attaccante 23enne, a lungo corteggiato dalla Lazio, è vicino al Valencia: come riportato da Superdeportes, il club iberico sta trattando con il Real Madrid, che vuole vendere il 50% del cartellino a 15 milioni di euro mantenendo però la prelazione. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma i segnali che arrivano sono positivi. Niente Lazio per Borja Mayoral, che molto probabilmente continuerà la sua avventura in Liga.