Vantaggio viola su rigore, ma meritato: Milan-Fiorentina 0-1 al 45'

© foto di Giacomo Morini

Il gol arriva su rigore, ma il vantaggio è meritato: la Fiorentina chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Milan, grazie alla rete di Erick Pulgar. Il tiro del dischetto arriva per un fallo di Bennacer su Chiesa, pronto a ribadire in rete la respinta di Ribery: azione fantastica del francese, per la cronaca, sulla morbida difesa milanista. Dagli undici metri il cileno, come al solito, non sbaglia.

Prima e dopo il calcio di rigore, più viola, anzi verdi, che rossoneri. La Fiorentina è tonica e aggressiva, arriva spesso al tiro soprattutto con Chiesa, segna anche il 2-0 con Castrovilli ma è annullato per posizione di fuorigioco proprio del 25 sul filtrante di Ribery. La reazione del Milan c'è, ma nonostante le buone intenzioni di Leao e Suso (suo l'unico tiro davvero pericoloso verso la porta di Dragowski) i rossoneri raramente riescono a rompere le righe dello schieramento avversario, e soprattutto a centrocampo faticano parecchio, al netto di un possesso palla ampiamente superiore ma sostanzialmente sterile. Vantaggio meritato, come detto: Fiorentina 1, Milan 0 al 45' nel serata di San Siro.