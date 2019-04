Venuti: "Ritorno alla Fiorentina? Ora penso al Lecce, a giugno vedremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Venuti, difensore del Lecce in prestito dalla Fiorentina, è stato intervistato da FirenzeViola.it dopo il successo dei pugliesi in casa del Perugia: "Era fondamentale vincere dopo il pari del Palermo e siamo stati fortunati. Dico che questa è la vittoria del gruppo. Un bilancio della mia stagione? I bilanci li lascio fare agli altri, mi dispiace di essere abboccato come un pollo alla finta sul gol di ieri sera ma per fortuna c'è una squadra pronta a reagire e rimediare agli errori del singolo per dargli forza. Sono contento di come sta andando il campionato, spero di finirlo nel migliore dei modi. In contatto con la Fiorentina? Sento qualche ragazzo, soprattutto Ceccherini, speriamo riescano a fare l'impresa anche loro. Tornare a Firenze adesso che è arrivato Montella? Penso solo al presente, al Lecce e a finire nel migliore dei modi. Solo dopo vedremo quello che sarà".