Veretout dopo Totti: l'ultima doppietta giallorossa in Roma-Juventus era del Pupone

vedi letture

Dodici anni di attesa, poi Jordan Veretout. Era infatti dal campionato 2007/2008 che un giocatore della Roma non segnava due gol nella stessa partita contro la Juventus all'Olimpico. In quell'occasione, era stato Francesco Totti a siglare la doppietta. Stasera, il francese è tornato a far esultare due volte lo stadio capitolino contro i bianconeri. Curiosamente, anche in quell'occasione Roma-Juve finì 2-2.