Verona, Juric: "Ora andiamo oltre il limite, l'anno scorso siamo stati anche normali"

Il Verona di Ivan Juric è stato la rivelazione dello scorso campionato di Serie A. Ma il tecnico croato è più sorpreso dei risultati che i suoi ragazzi stanno ottenendo in questa stagione: “Se andiamo oltre il limite? Secondo me non sempre. Adesso sì, i ragazzi sono splendidi, c'è grande voglia di sacrificarsi e di stare attenti. Ma l'anno scorso non siamo sempre andati oltre il limite, per un lungo periodo la squadra si è espressa per quello che era, nei limiti del normale. In questo campionato stiamo andando oltre, da tutti i punti di vista. Ma l'anno scorso ci sono stati momenti normali".

