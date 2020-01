© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini, attaccante dell’Hellas Verona, ha commentato così il successo per 3-0 contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport: “Vedere lo stadio ricco di entusiasmo ci dà gioia, merito di una squadra che sta facendo cose incredibili. Siamo orgogliosi di quanto fatto fin qui, stiamo bene e vogliamo continuare così. Questo pubblico si merita una squadra così. Europa? Non lo so, adesso salviamoci perché il campionato di Serie A è difficile. Alleniamoci come stiamo facendo e i risultati arriveranno. Anche oggi abbiamo fatto settanta minuti ad alta intensità contro il Lecce, non era semplice”.