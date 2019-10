Verona-Sassuolo 0-0 al 45', poche occasioni, tanti cartellini gialli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Hellas Verona-Sassuolo. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 0-0.

LE SCELTE INIZIALI - Mister Juric, costretto a rinunciare a Miguel Veloso, conferma il 3-4-2-1, con Verre e Zaccagni a supporto di Di Carmine. In mediana spazio ad Amrabat e Pessina, con Faraoni e Lazovic sugli esterni. Nel Sassuolo la scelta che sorprende è l'assenza di Caputo. Unica punta Defrel, con Djuricic, Boga e Berardi a supporto. In mezzo Duncan e Magnanelli, panchina per Traoré e Obiang.

SALE IN CATTEDRA BOGA - La partita è maschia, con tanti interventi ed un arbitro, Pairetto, decisamente fiscale con 5 cartellini gialli nei primi 20 minuti (saranno 7 al termine del primo tempo). Il Verona fa la partita, Di Carmine ha una discreta occasione ma riesce solo a sfiorare il pallone in girata. L'occasione più nitida porta la firma di Boga, che si inventa una giocata pazzesca: slalom gigante fra i difensori dell'Hellas e conclusione verso la porta, con Silvestri che gli dice non con i piedi.

SILVESTRI CHIAMA, CONSIGLI RISPONDE - Dopo la bella parata su Boga, il portiere del Verona è ancora protagonista, con un super intervento sul calcio di punizione di Berardi. Passano pochi minuti ed arriva la risposta, dall'altro lato del campo, di Consigli: parata d'istinto sul tiro ravvicinato di Amrabat. Nel recupero ancora Silvestri protagonista, ancora una volta su Berardi: al termine del primo tempo il portiere dell'Hellas ha vinto il personale duello con l'attaccante del Sassuolo.