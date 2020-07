Verso Inter-Fiorentina, Conte: "Osserviamo la Juventus: oggi i migliori sono loro"

17.00 - L'Inter torna a San Siro dopo due trasferte di fila e 4 punti tra Spal e Roma. Gli uomini di Antonio Conte ospiteranno la Fiorentina già battuta al Meazza in Coppa Italia, ma capace di riprendere i nerazzurri all'andata con Vlahovic in pieno recupero. Il tecnico interista ha presentato così a Inter Tv il match valido per la 35esima giornata di campionato: "Fino a qui abbiamo fatto una stagione importante per un club come l’Inter che punta a stare sempre tra le prime quattro. Il fatto di esserci stati dall’inizio dell’anno come aveva chiesto il club, a differenza degli altri anni, ci rende felici. L'obiettivo è stato raggiunto".

COMPETITIVITÀ - "Il campionato è certamente diventato più competitivo se andiamo a vedere i numeri delle altre che sono cresciute a livello qualitativo. Sarà una competizione sempre più ardua e noi dobbiamo cercare sempre di migliorare con l’obiettivo fisso della Champions League e, dalla prossima stagione, provare anche a vincere lo scudetto".

DOMINIO BIANCONERO - "Giusto guardare alla Juventus che in Italia domina da nove anni. Oggi sono loro i migliori e anche in maniera importante rispetto agli altri. Per migliorare dobbiamo guardare al migliore, non ci sono dubbi".

L'AVVERSARIO - "La Fiorentina si ritrova in quella posizione di classifica in modo tra virgolette incredibile. Ha una rosa ottima, una buonissima squadra e Iachini sta facendo sicuramente un buon lavoro. Saranno più o meno tranquilli, ma quando affronti l’Inter vuoi dare sempre il massimo. Farò delle valutazioni perché abbiamo giocato tanto, diversi giocatori hanno bisogno di riposare. Sfrutteremo la serenità della classifica per apportare qualche modifica".

SENSI - "Stefano è tornato a correre. Con lui prenderemo le giuste precauzioni, contiamo di averlo per la parte finale di stagione e per l’Europa League".

TREQUARTISTA - Ci dà maggiore imprevedibilità, segniamo tanto ma concediamo di più perché portiamo tanti uomini in fase offensiva. Il trequartista tra le linee ha più spazi e libertà di azione. La squadra è contenta di questa modifica, anche perché i nostri avversari cominciavano a prenderci le misure".