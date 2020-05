Verso la ripresa: tutti i club di A contrari ai playoff. Per il 20/21 il "Lodo Gravina" aiuta

Playoff e playout non convincono tutti. Anzi, non convincono praticamente nessuno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, tutti i club di Serie A sarebbero contrari all’idea di concludere la stagione in corso con questa “scorciatoia”, che invece non dispiace al presidente Gravina. Tra oggi e domani si tenterà una mediazione tra la Lega di A e il presidente della FIGC per presentarsi compatti giovedì all’appuntamento col Ministro Spadafora. Discorso diverso per la prossima stagione, ove sarebbe più semplice convincere i club (perché il format sarebbe già chiaro sin dall’inizio della stagione) e il “lodo Gravina” (cioè la norma prevista dal DL Rilancio che dà pieni poteri alla FIGC) offre un ombrello legale sotto cui la federcalcio può ripararsi da eventuali strascichi giudiziari.