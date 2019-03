Verso Valencia-Krasnodar, rivoluzione di gennaio. Per i sogni di Marcelino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelino non vola basso. Tiene alta l'asticella e chiarisce gli obiettivi stagionali del Valencia. Il primo è l'Europa League, perché vincerla porterebbe un trofeo e pure la qualificazione in Champions. Chiaro. La corsa al quarto posto è sempre in ballo e, in una stagione da montagne russe, c'è pure la finale di Copa del Rey. Il Valencia è stato sfortunato, nel sorteggio dei gironi Champions: Juventus e Manchester United, troppo complicate da superare per arrivare agli ottavi. A gennaio qualche accorgimento sul mercato, però, è stato decisivo. La scelta di Longoria e di Alemany di puntare su Facundo Roncaglia ha rivoluzionato la retroguardia: il Valencia non perde dallo scorso 22 gennaio e nelle ultime sette gare giocate ha preso un solo gol, peraltro in un pareggio per 1-1 contro il Leganes. Blindata la difesa, il Valencia ha svoltato. Per questo Marcelino adesso non vola basso e chiarisce gli obiettivi. Vuole tutto, s'intende. Ma l'obiettivo primario passa da oggi, dalla gara col Krasnodar.