Via Higuain dopo Pjanic e Matuidi: chi sono i 10 giocatori più pagati della Juventus

La Juventus ha trovato l'accordo per la risoluzione con Gonzalo Higuain. Il Pipita è in volo per Miami per diventare un nuovo giocatore dell'Inter Miami. 7,5 milioni di ingaggio che non pesano più nel monte ingaggi che si era già luberato dei 6,5 di Miralem Pjanic e dei 3,5 di Blaise Matuidi, secondo le stime. Chi sono adesso i 10 che guadagnano di più in rosa?

1) Cristiano Ronaldo 31 milioni

2) Matthijs de Ligt 8 (+4) milioni

3) Paulo Dybala 7,3 milioni

4) Adrien Rabiot 7 (+2) milioni

5) Aaron Ramsey, Wojchech Szczesny 7 milioni

7) Douglas Costa 6 milioni

8) Sami Khedira 6 milioni

9) Leonardo Bonucci 5,5 milioni

10) Alex Sandro, Arthur 5 milioni