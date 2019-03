Viareggio Cup - Bologna campione dopo i calci di rigore. Genoa ko 7-6

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo del 1967 il Bologna torna a laurearsi campione della Coppa Carnevale-Viareggio Cup, facendo sua la 71^ edizione del torneo, dopo la finale giocata allo stadio Picco di La Spezia questo pomeriggio. Decisivi i calci di rigore, in cui i felsinei hanno superato per 6a5 i liguri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e lo 0-0 dei supplementari. Pessima l'esecuzione dei primi tiri dal dischetto di Cossalter (traversa) e Adamoli, debole e centrale. Alla seconda tornata ottima conclusione di Farinelli, a cui risponde Da Cunha con un bel sinistro a incrociare. Calcia benissimo anche Ruffo, che riporta avanti il Bologna col terzo tiro e il secondo gol, ma Cella risponde con una copia perfetta del tiro scoccato dall'avversario. Gol da una parte e dall'altra anche nel quarto turno di tiri dal dischetto, ad opera di Lunghi e Rovella. Identica esecuzione anche per capitan Mazza per il il quinto calcio di rigore, mentre Ventola fa sudare i suoi tifosi ma riesce comunque a battere Fantoni e fare 4-4: si va a oltranza. Piccardi segna con il brivido, visto che Raccichini raggiunge la sfera ma non riesce a salvare la propria porta. Risposta molto più precisa di Diakhatè, che col mancino insacca sotto l'incrocio dei pali. L'errore decisivo è di Petrovic, dopo l'esecuzione felsinea di Cassandro, forte e precisa.