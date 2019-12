© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità su Arturo Vidal e l'Inter, il punto lo fa FcInternews.it. Il cileno ha scelto la formazione nerazzurra da novembre, ha già deciso di tornare in Serie A. L'agente ha impostato con la dirigenza un accordo di 30 mesi. Contratto fino al 2022 con stipendio da qui a giugno di 4,5 milioni più bonus (ne prende 9 netti più premi in Catalogna), mentre per le due stagioni successive ingaggio da 6 milioni annui, alla Godin. Ora tocca ai due club trovare l'accordo. Il Barcellona parte da una valutazione di 20 milioni cash, ma ha aperto concretamente al prestito con obbligo di riscatto. Soluzione valutata dall'Inter a cifre, però, più contenute. Prestito oneroso da 2 milioni più obbligo di riscatto a 10. Totale 12.