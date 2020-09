Vidal ormai a un passo dall'Inter. Ruben Sosa: "Letteralmente una bestia, farà molto bene"

Arturo Vidal è ormai a un passo dal trasferimento all'Inter. Nelle prossime ore, il centrocampista cileno si libererà dal Barcellona per poi firmare un contratto di due anni col club nerazzurro. "Arturo ha già vestito maglie importanti, in mezzo al campo è è letteralmente una bestia - ha dichiarato ai microfoni di 'Footballnews24.it' Ruben Sosa -. Sa portare il pallone e impostare, è un leader. Se dovesse arrivare in nerazzurro, sono sicuro che farebbe molto bene".