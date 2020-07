Vignetta de L'Equipe dopo il furto a Ribery: "So chi mi ha derubato: è stato Ronaldo"

Il furto nella casa di Bagno a Ripoli (FI) ai danni di Franck Ribery ha fatto ovviamente il giro del mondo con particolare risalto sui media francesi. Questa mattina, la vignetta de L'Equipe è dedicata proprio al campione della Fiorentina. Nella vignetta si vede il giocatore che sconvolto dichiara: "Mi hanno rubato il Pallone d'Oro e so già chi è. E' stato quello spilungone che gioca in attacco a Torino (riferimento a Cristiano Ronaldo, vincitore del riconoscimento come miglior calciatore al mondo nel 2013, con Ribery classificato terzo nonostante la vittoria della Champions League con il Bayern n.d.r.)". La risposta del poliziotto rappresenta il classico stereotipo dell'italiano lento: "Va piano". A quel punto, lo stesso Ribery risponde: "Non mi hanno rubato il piano, ma il Pallone d'Oro!".