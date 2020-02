Vincere l'Europa League regala la Champions. Eccezioni e modalità di accesso

La vittoria dell'Europa League, dal 2017/2018, regala l'accesso diretto ai gironi di Champions League dell'anno successivo. Un incentivo decisamente importante, per alcune squadre ancora in corsa che oltre al premio economico potrebbero godere di questo bonus sportivo. Anche se come spesso accade, non mancano eccezioni e casi del tutto particolari.

Cosa succede se la vincente dell'EL è già qualificata alla Champions League tramite il campionato?

In questo caso l'ingresso ai gironi di Champions League viene garantito alla terza squadra classificata nel campionato della federazione al quinto posto del ranking. Tradotto in parole povere, passerebbe ai gironi di Champions la terza del campionato francese. Eventualità verificatasi le scorse due stagioni, con Atletico e Chelsea (vincitrici dell'EL e qualificati alla Champions tramite il campionato) che hanno ceduto il posto al Lione (in entrambi i casi arrivato terzo in campionato).

Una squadra qualificata alla Champions tramite il campionato può restare fuori in favore delle vincente dell'Europa League?

La risposta è sì, seppur l'eventualità sia molto complicata. Le varie federazioni possono avere un massimo di 5 squadre in Champions, questa è la premessa. Questa possibilità può verificarsi se e solo se le vincenti di Champions League ed Europa League provengono dai 4 campionati in testa al ranking (Inghilterra, Germania, Italia e Spagna) e al termine della stagione non rientrano fra le prime 4 della classifica. A quel punto a 'saltare' sarebbe la quarta classificata, che retrocederebbe in Europa League.