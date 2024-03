TMW Vlahovic ancora a parte, il punto su Milik e Alcaraz. Juventus, ultima seduta della settimana

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus di Massimiliano Allegri che continua a lavorare alla Continassa col focus proiettato sulla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Anche oggi al gruppo a disposizione del tecnico livornese si è aggregata al parte di squadra della Next Gen non impegnata per gli impegni delle varie rappresentative giovanili.

Dopo la sessione di mercoledì e quella di ieri con i Junior Member, oggi la squadra insieme ai ragazzi della Next Gen ha disputato, in mattinata, una partitella amichevole in famiglia. Il gruppo bianconero poi avrà il fine settimana libero, col ritrovo fissato da Allegri per il pomeriggio di lunedì.

Lì si attenderanno i rientri dei vari nazionali e si comincerà a preparare la doppia sfida, fondamentale, contro la Lazio: sabato 30 marzo è in programma il big match di campionato, mentre martedì 2 aprile andrà in scena l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Da segnalare, nella seduta odierna, il proseguimento del lavoro personalizzato da parte di Dusan Vlahovic mentre Arek Milik e Carlos Alcaraz stanno portando avanti i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni, col centrocampista argentino arrivato a gennaio dal Southampton che potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati per la sfida di coppa contro i biancocelesti.