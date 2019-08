© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sessanta milioni di euro. E' questa l'ultima offerta presentata dal Monaco per Mauro Icardi, attaccante in uscita dall'Inter. Quella monegasca però non è destinazione gradita al centravanti argentino, come dichiarato ai taccuini di 'Tyc Sport' da Wanda Nara: "Non andrà al Monaco", ha detto.