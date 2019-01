Wanda Nara: "Per me il rinnovo si fa al 100% ma non leggo il futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano altre dichiarazioni di Wanda Nara, moglie dell'attaccante interista Mauro Icardi nonché suo agente, ruolo che ovviamente la vede impegnata in prima persona del tanto discusso rinnovo di contratto con la società nerazzurra, ha così parlato sul tema, dagli studi di Tiki Taka: "Mauro non ha chiesto mai nulla. Io non ho mai chiesto un rinnovo, né adesso né l'anno scorso. C'è questa cattiva pubblicità su di me, che chiedo il rinnovo di contratto ogni volta che posso, ma io rispondo semplicemente quando mi chiamano e mi presento al tavolo. Dicono sempre che sono io la stronza... La signora Icardi qua e là, non significa niente. Possiamo chiamare Ausilio se volete. C'è la piena disponibilità a continuare con l'Inter da parte nostra e sicuramente ci rivedremo. Il mio telefono è sempre acceso e c'è disponibilità. Per me il rinnovo al 100% si farà ma non so leggere il futuro".