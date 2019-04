© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha parlato dagli studi televisivi di Tiki Taka in cui era ospite: "L'Atalanta è fortissima, e penso che abbiano giocato bene. Un buon risultato per tutte e due le squadre. Siamo stati felici, come famiglia, di vedere Mauro fare quel che gli piace di più. Poi è tornato a Genova e l'ha fatto con un gol: penso sia stata una delle sue partite più belle".