Wanda ribadisce: "Icardi resta all'Inter. Fascia? Non sarebbe problema"

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, conferma le sue parole in merito alla permanenza dell'ex capitano nerazzurro all'Inter. Attraverso il microfono di Striscia la Notizia, nella puntata in onda questa sera, la procuratrice ha dichiarato: "La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l'iscrizione a scuola ai bambini. Se gli ridaranno la fascia di capitano? Vediamo, non sarebbe un problema".