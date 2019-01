Willem II, Avdijaj si svincola in estate: duello Juventus-Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donis Avdijaj, talento tedesco naturalizzato kosovaro in forza al Willem II, è pronto ad infiammare il mercato estivo. Come riportato dal portale olandese soccernews.nl l'attaccante non rinnoverà il suo contratto in scadenza al termine della stagione, per questo motivo le big d'Europa si sono già mosse, pronte ad affondare il colpo a costo zero. Il ragazzo piace in Premier ed in serie A, con Juventus ed Arsenal pronte a darsi battaglia.