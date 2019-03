Donis Avdijaj: dai 49 milioni di clausola al provino con il Pescara

Quella di Donis Avdijaj è una delle tante storie di un talento purissimo, su cui tutti avrebbero scommesso, che però non ha realizzato – forse anche schiacciato dalle pressioni – quanto di buono aveva mostrato nei suoi primi anni. Fenomenale nelle giovanili dello Schalke 04 (nella stagione 2012-13 segnò addirittura 44 reti in 25 partite), blindato a neanche 18 anni con una clausola da 49 milioni di euro e un destino da erede di Julian Draxler nel club della Ruhr. Forse troppo per l’attaccante classe ‘96 che dopo un assaggio di Regionalliga West (più o meno la nostra serie D) con la seconda squadra dello Schalke 04 – 11 presenze e 4 gol – venne mandato a farsi le ossa in Austria allo Sturm Graz. Due stagioni con la maglia bianconera con 45 presenze condite da 13 reti e 11 assist fanno sì che il club tedesco lo riporti a casa per puntarci, ma i risultati non sono dei migliori: 12 presenze fra Bundesliga ed Europa League e tre reti e la sensazione che non sia ancora pronto per i Knappen

Nel 2017-18 arriva un nuovo prestito, questa volta in Olanda, per vestire la maglia del Roda, ma anche qui i risultati non sono soddisfacenti. 14 presenze e solo 3 reti all’attivo e a fine anno arriva la cessione, a titolo gratuito, da parte dello Schalke – che ha smesso di credere in lui – al Willem II, sempre in Olanda, che vuole tentare di rilanciarlo. Qui le cose vanno meglio con 19 presenze, otto reti e sei assist che addirittura fanno parlare i media olandesi di occhi puntati da parte delle grandi d’Europa (Juventus e Arsenal), prima che a dicembre il rapporto si incrini con la società che decide per metterlo fuori rosa fino ai giorni scorsi quando il tedesco d’origine albanese trova l’accordo per rescindere.

Da ieri Avdijaj è a Pescara per un periodo di prova con la squadra allenata da Bepi Pillon e in piena lotta per la promozione. Un tentativo di rilanciarsi, forse l’ultimo nonostante i 23 anni, per l’esterno offensivo che sembrava lanciato verso l’Olimpo del calcio e invece si ritrova a dover ripartire dal basso.