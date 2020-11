ufficiale FC Emmen, tesserato il nazionale kosovaro Avdijaj

vedi letture

Donis Avdijaj (24) trova ancora una volta squadra in Olanda. L'attaccante nato in Germania ma di origini kosovare, libero dalla scorsa estate dopo essere stato svincolato dall'Heart of Midlothian, si è accordato con il FC Emmen, squadra della Eredivisie olandese. Contratto sino a fine stagione con possibilità di prolungamento per un ulteriore anno.

Cresciuto nello Schalke 04, Avdijaj si è poi disimpegnato con Sturm Graz, Roda, Willem II e Trabzonspor.