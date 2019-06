Xhaka allontana l'Inter: "Mai avuto contatti con i nerazzurri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla capitale del Kosovo Pristina, il centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale svizzera Granit Xhaka fa chiarezza sulle voci circolate nei giorni scorsi in merito ad un presunto interesse dell'Inter intervistato da GazetaOlle: "E' una cosa di cui hanno scritto i giornali, ma non c'è nulla di vero. Io non ho mai avuto contatti con l'Inter, sono solo speculazioni".