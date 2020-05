Young giocherà nell'Inter anche nella stagione 20/21. Ausilio: "Già esercitata l'opzione"

vedi letture

"Con tutti e per tutti c'è la volontà di andare avanti fino al termine della stagione. Dove ci saranno delle scadenze tra poco cominceremo a parlare con i giocatori e con i rappresentanti". A dirlo è Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "L'unica cosa che posso giù ufficializzare - ha detto - è l'opzione per il rinnovo di Young che abbiamo già esercitato. Per il resto, parleremo con i giocatori in scadenza. In questi mesi puntiamo molto su Sanchez anche per una valutazione definitiva sul ragazzo, solo dopo valuteremo il suo futuro".

Clicca qui per l'intervista integrale a Piero Ausilio