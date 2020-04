Zaniolo: "Tornerò più forte di prima. Ora posso sognare l'Europeo: voglio arrivarci al 100%"

Alla Roma per tantissimi anni. Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Il Messaggero', il centrocampista classe '99 Nicolò Zaniolo - una delle più grandi promesse del calcio italiano - ha chiuso le porte e un trasferimento alla Juventus ma s'è anche soffermato sulla decisione della UEFA di far slittare l'Europeo: una decisione che, nel suo caso, ha risvolti positivi: "In questo momento è difficile provare emozioni positive perché siamo tutti rinchiusi in casa ed è un periodo molto duro. Di certo poter sperare di nuovo di giocare l'Europeo è un'emozione bellissima, voglio riuscire ad arrivarci al 100%", ha detto Zaniolo che s'è poi soffermato sul recupero dall'infortunio al ginocchio. "Le prime due-tre settimane sono state molto dure. Ogni giorno mi do degli obiettivi da raggiungere e superare. Il ginocchio risponde bene, spero di tornare in campo più forte di prima".