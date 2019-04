Zapata: "Mai pensato che l'Atalanta non fosse la squadra giusta per me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il gol segnato contro il Napoli mi ha fatto capire che stava per "esplodere tutto", mi ha dato fiducia. Non credo che saranno demotivati perché Ancelotti sa cosa fare. Noi però abbiamo buoni argomenti per fare una buona partita. Champions? Noi non l'abbiamo mai citata. Andiamo avanti così e poi vedremo. Manca poco ormai. Io il calciatore più caro della storia del club? Non è un peso ma una responsabilità. Non ho mai pensato che l'Atalanta non facesse per me. E capii che sarebbe andato tutto diversamente dopo quel miracolo di Donnarumma. Prossimo obiettivo? Dopo il mondiale sfumato, essere sempre sicuro della convocazione con la Nazionale e giocare la Coppa America. Il prossimo mese sarà decisivo".