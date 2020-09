Zappa si presenta: "Spero di poter essere il terzino destro del Cagliari per tanti anni"

Conferenza stampa di presentazione per Gabriele Zappa, neo acquisto del Cagliari arrivato dal Pescara: "Mi aspetto tanto, voglio migliorare i miei difetti il prima possibile e giocare quanto più, per dare il mio contributo alla squadra. Ho parlato col mister: mi vedo da terzino destro, poi posso anche adattarmi al ruolo di esterno alto in caso di bisogno. Penso che dovrò migliorare in tanto, come nella velocità della giocata: paura non ne ho. Spero di poter essere il terzino destro del Cagliari per tanti anni, sarebbe il coronamento di un sogno giocare in Serie A e per questo club. Da terzino devo pensare più a difendere che attaccare, poi gol o assist fanno sempre piacere. L’esperienza a Pescara è stata fondamentale per me. In un anno si possono migliorare tante cose. Ringrazio il Pescara per quello che mi ha dato nell’ultima stagione. Ora mi sento pronto per iniziare subito questa nuova avventura. Sicuramente ci sono delle cose che devo migliorare ma ci sarà tempo per questo. Numero di maglia? Mi piacerebbe confermare il 27”.

