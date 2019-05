Zeman: "De Rossi? Con me anno peggiore. Capisco i tifosi ma non solo"

© foto di Federico Gaetano

"Forse mi aspettavo di più dal Napoli di Ancelotti, ma aprire un nuovo ciclo non è facile". A pochi giorni dal suo 72° compleanno, Zdenek Zeman parla a La Gazzetta dello Sport commentando l'attualità del calcio italiano: "L’Inter si ritrova a lottare fino all'ultimo come l’anno scorso. Ha costruito poco. Mi aspettavo un calcio migliore".

Spazio anche alla Roma, una piazza che Zeman conosce bene - "Troppe cose non hanno funzionato a partire dalla campagna acquisti, non mirata". E se da una parte Zeman si dice dispiaciuto per l'esonero di Di Francesco, dall'altra il giudizio su De Rossi appare abbastanza netto: "Capisco la delusione dei tifosi, ma cerco di capire anche il club. Un giocatore che ha dato 18 anni alla Roma meriterebbero di decidere lui quando smettere. Ma il calcio di oggi non lo permette. Mi spiace che De Rossi abbia fatto con me la peggior stagione della sua carriera: non so ancora se per colpa mia o sua".