© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, fresco ex vice-allenatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito di Maurizio Sarri, pronto ad iniziare l'avventura sulla Juventus dopo che lui lo ha avuto come head coach a Londra: "Dico che ha una lettura del gioco non semplice ma stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene in questa sua avventura, che sarà una bella sfida per lui. Hazard? Con lui era molto esigente, come con tutti. Ma Eddie (così chiama il belga, ndr) è stato davvero straordinario".