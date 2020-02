Sembrerà un paradosso ma dopo tanti anni vissuti all'estero anche per un italiano è necessario qualche tempo per ambientarsi. Nella vita come nel calcio. Ecco allora che nonostante non sia mai mancato l'impegno in campo, è stato nel successo perentorio dell'Ascoli sul Livorno nell'ultimo turno di campionato che si è rivisto il vero Davide Petrucci. Ovvero il giocatore che appena diciottenne convinse il Manchester United a strapparlo al settore giovanile della Roma. Dai Red Devils poi una carriera vissuta sempre lontano dall'Italia. Prima dell'Ascoli e dell'intuizione del presidente Pulcinelli e del ds Tesoro che hanno deciso di riportarlo a casa. L'ambientamento dunque è finito. Ora si può ammirare il vero Petrucci.