ufficiale Brindisi, colpo internazionale. Arriva Petrucci, ex Man United e Roma

Rinforzo d'esperienza nel centrocampo per il Brindisi. La formazione pugliese di Serie C potrà infatti avvalersi delle prestazioni di Davide Petrucci, trequartista classe 1991 cresciuto in settori giovanili di primissimo livello come Roma o Manchester United e reduce dall'esperienza in Israele con l'Hapoel Beer-Sheva. Di seguito il comunicato del suo acquisto:

"SS Brindisi FC comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Davide Petrucci, classe 1991 che vanta in carriera oltre 50 presenze in serie B con le maglie di Ascoli e Cosenza. Cresciuto nel settore giovanile della Roma prima e del Manchester Utd poi, Petrucci ha collezionato diverse convocazioni nelle giovanili della nazionale italiana.

Il nuovo acquisto biancazzurro ha vestito in passato le maglie di Peterborough Utd, Anversa, Charlton, CFR Cluj, Caykur Rizespor e Hapoel Be’er Sheva, club con il quale ha partecipato alla UEFA Europa Conference League. Vanta nel suo personale Palmares un Coppa di Romania, un campionato TFF 1. Lig, una Coppa di Israele e una Supercoppa di Israele. Petrucci si legherà al club sino al 30 Giugno 2025".