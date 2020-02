vedi letture

Allarme Coronavirus. Chievo, Pellissier: "Tutte le gare di B dovevano giocarsi a porte chiuse"

Il responsabile dell’area tecnica del ChievoVerona Sergio Pellissier ha parlato a Pianetaserieb.com della decisione di far giocare quattro gare – fra cui quella del clivensi contro il Livorno – a porte chiuse a causa dell’allarme coronavirus: “Rispettiamo la decisione, giusta o sbagliata che sia. Sarebbe più corretto, però, far giocare tutte le squadre nelle stesse condizioni, dunque a porte chiuse, in quanto ogni compagine dovrebbe essere trattata in eguale maniera“.