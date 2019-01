Andelkovic verso Padova. Ds Venezia: "Accolte le sue richieste"

© foto di Federico De Luca

Manca praticamente solo l'annuncio per il passaggio di Sinisa Andelkovic dal Venezia al Padova. A comunicato è stato il ds del club lagunare Valentino Angeloni dalle colonne de Il Gazzettino: "Abbiamo capito e accolto le richieste di Andelkovic, un professionista esemplare e un titolare a tutti gli effetti. Se lo sostituiremo? Dobbiamo ottimizzare i costi, in sinergia con mister Zenga valuteremo in quali reparti intervenire in base all’andamento del mercato