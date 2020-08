Angelozzi allontana il Frosinone: "Nessun contatto. Ora voglio riposarmi 3-4 mesi"

vedi letture

Intervistato da Tuttofrosinone.com il direttore sportivo Guido Angelozzi, in procinto di lasciare lo Spezia dopo la promozione in Serie A, ha smentito le voci che lo vorrebbero in procinto di accasarsi nel club ciociaro: “Dopo la promozione in Serie A con lo Spezia non ho ricevuto alcuna chiamata dal presidente Stirpe, anche se è vero che sto lasciando il club ligure e stiamo discudento la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021. Sono stato vicino al Frosinone ai tempi dell’ultima serie a dei giallazzurri, ma poi presero Capozucca. - continua Angelozzi parlando del futuro – A Spezia sono stati due anni di fuoco in cui credo di aver costruito qualcosa di importante conquistando la promozione in Serie A con la squadra più giovane di tutta la Serie B. Ora però spono stanco e voglio godermi un po' la mia famiglia che vive in Sicilia e non vedo da tempo. Ho bisogno di riposarmi per tre-quattro mesi, poi a gennaio vedremo se qualche club mi chiamerà per avvalersi della mia esperienza e professionalità”.