Aria tesa a Padova. I tifosi chiedono l'esclusione di Capello e Cappelletti

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Con un comunicato congiunto, pubblicato da Padovagoal.it, gli ultras biancoscusati, l'AICB e l'associazione Azionariato Popolare hanno chiesto al Padova di mettere fuori rosa sia Alessandro Capello e Daniel Cappelletti rei di aver tenuto un atteggiamento poco consono dopo il colloquio con gli ultras nell'immediato dopo gara di ieri sera. Questo il comunicato:

"È proprio vero, tutti parlano di calcio ma solo pochi ne capiscono davvero. La passione, spesso, porta tutti i tifosi a parlare di moduli, formazioni, tattica e chi più ne ha più ne metta, fa parte del gioco. Come giusto che sia, però, ci si affida sempre agli addetti ai lavori con fiducia e rispetto, sperando profondamente che chi di dovere faccia il bene della propria compagine. Ci sono invece altri aspetti, ai quali i veri innamorati di una squadra che regala più delusioni che vittorie, non potranno mai rinunciare: Umiltà, Dedizione, Storia, ma soprattutto RISPETTO. Questi valori per noi fondamentali, devono essere alla base non del calciatore professionista, ma dell’ essere umano, dell’ uomo. Se sei un calciatore di Serie B, stai facendo retrocedere miseramente una città come Padova, ricevi una dura ma civile contestazione da 300 innamorati, sognatori feriti e delusi, e dopo pochi instanti, con il culo al sicuro e girato codardamente di spalle, stai già ridendo come se nulla fosse accaduto, non meriti davvero nulla. È con questa presa di posizione ufficiale che invitiamo la società a mettere fuori rosa da SUBITO i grandi calciatori Alessandro Capello e Daniel Cappelletti, da ieri sera per quanto ci riguarda hanno cessato di essere giocatori del NOSTRO Calcio Padova 1910, in quanto indegni e non meritevoli di indossare la maglia biancoscudata. I Padovani non si prendono i giro. Il Padova siamo noi”.