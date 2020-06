Ascoli, Abascal traballa. Richiamato Zanetti che però prende tempo sul ritorno

Non sembrano bastare le rassicurazioni in prospettiva futura arrivate dalla dirigenza dell'Ascoli per non far già traballare la panchina di Guillermo Abascal, giovane tecnico scelto dal club bianconero dopo la brusca fine del rapporto con Roberto Stellone. Le prime due partite post lockdown con relative sconfitte avrebbero fatto propendere la dirigenza del club per un repentino cambio di rotta, in virtù di una classifica che ora vede i bianconeri al quart'ultimo posto in Serie B.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, la società avrebbe contattato Paolo Zanetti, allenatore con il quale l'Ascoli ha iniziato la stagione e rimasto in carica fino ad inizio 2020. Da parte del tecnico ex SudTirol sarebbe però arrivata una richiesta di tempo per valutare la proposta.