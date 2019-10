Ascoli, attacco sotto la lente di ingrandimento: il punto sull'infermeria

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In vista del prossimo match contro il Pescara, in casa Ascoli si iniziano a tirare le somme, con il reparto avanzato che, dal punto di vista medico, è sotto la lente di ingrandimento. Si sono allenati a parte Giacomo Beretta e Gianluca Scamacca, mente Matteo Ardemagni ha fatto solo terapie, per curare uno stiramento di primo grado al flessore sinistro. Terapie anche per il difensore Riccardo Brosco, uscito malconcio dal match dello "Zini" contro la Cremonese. A seguito di un contrasto di gioco col portiere grigiorosso Ravaglia, ha accusato un trauma distorsivo da colpo di frusta: seguiranno ulteriori accertamenti.