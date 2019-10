Ascoli, Brosco verso il recupero: vuole esserci in casa del Chievo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Brosco corre verso il rientro in campo. Come riferisce TuttoB.com, il difensore dell'Ascoli è rimasto fuori nel derby contro il Pescara per una botta alla spalla riportata a Cremona, ma con ogni probabilità sarà di nuovo in campo domenica pomeriggio nella gara sul campo del ChievoVerona.