Ascoli, campionato e Coppa: lungo ritiro. Squadra in città il 7 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lungo ritiro quello che svolgerà ad Ascoli nella prima intensa settimana di dicembre. Nella giornata di domani, dopo la rifinitura rigorosamente a porte chiuse, la formazione di mister Paolo Zanetti partirà alla volta di Salerno, dove sabato affronterà la Salernitana, e da li - dopo il match - si trasferirà a Roma, dove domenica svolgerà una seduta di lavoro. Lunedì 2 dicembre, poi, è fissato un allenamento al mattino sempre a Roma, mentre nel pomeriggio squadra e staff si imbarcheranno sul volo Fiumicino-Genova in vista del confronto di Coppa Italia di martedì, contro il Genoa.

Mercoledì, infine, partenza per la Toscana e primo allenamento in vista della gara contro l'Empoli, in programma di sabato 7 dicembre alle ore 15:00. Dopo, rientro in città.