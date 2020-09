Ascoli, Ganz a un passo dall'addio. Vicino l'accordo con il Mantova

vedi letture

Simone Andrea Ganz potrebbe giocare anche nella prossima stagione in Serie C. Dopo l’esperienza con il Como (8 gol in 24 presenze) infatti l’attaccante classe ‘93, che non rientra nei piani dell’Ascoli, sarebbe vicino al trasferimento al neopromosso Mantova. Lo riferisce Tuttoascoli.it.