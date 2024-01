Ufficiale Brindisi, per la difesa arriva Bonnin. E Ganz risolve consensualmente il suo contratto

È con una nota ufficiale che il Brindisi "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo di Tano Bonnin, difensore classe 1990 che in carriera ha vestito le maglie di Linared Deportivo, Vibonese, Rapid Bucarest, Almeria, lleida Esportiu, Osasuna, Villareal B e C, Noja, Valencia Mestalla, Real Madrid C, Maiorca. Il calciatore, che nel suo curriculum vanta diverse presenze tra i professionisti della massima serie spagnola e nella nazionale dominicana, si legherà al club fino al 30/06/2024 con l’opzione di rinnovo fino al 2025.

Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa Brindisi.

Contestualmente si comunica che, come già aveva anticipato il presidente nel corso di una recente intervista, nella giornata di ieri è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Simone Andrea Ganz. Il club adriatico ringrazia Ganz per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".