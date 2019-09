Ascoli, panzer Da Cruz: a rete ogni 54'. Meglio del capocannoniere di B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A conti fatti, e quinta giornata conclusa, la classifica marcatori del campionato di Serie B vede in testa l'attaccante del Pisa Michele Marconi, vero trascinatore della formazione toscana con già 7 reti all'attivo.

Ma, a rapporto di gol-minuti giocati, c'è chi batte il bomber nerazzurro. Marconi, infatti, ha giocato per intero le 5 gare finora trascorse, andando a segno ogni 64', ma, per soli 10', è "battuto" da Alessio Da Cruz dell'Ascoli: la stellina bianconera, infatti, è andato a segno ogni 54'. 214' giocati, 4 reti segnate: una media non di poco conto, che sta facendo gioire la truppa di Zanetti.