Ascoli, in arrivo il centrocampista Petrucci dal Caykur Rizespor

Dopo una lunga militanza all’estero, dal Manchester United che lo prelevò giovanissimo dalla Roma fino al Caykur Rizespor in Turchia passando per Anversa, Charlton e Cluj, il centrocampista Davide Petrucci, classe ‘91, è pronto a far ritorno in Italia per quella che sarà la sua prima esperienza fra i professionisti nel nostro paese. Come riporta Sky Sport il giocatore nel pomeriggio arriverà ad Ascoli per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi due anni.