Ascoli, Lovato: "Gruppo voglioso di rifarsi. Occhi puntati sulla salvezza"

A margine dell'assembla di Lega Serie B svoltasi ieri a Milano PicenoTime ha intervistato Gianni Lovato, dg dell'Ascoli, per fare il punto sul momento dei bianconeri a seguito dello stop casalingo contro la Salernitana: "Abbiamo avuto modo di analizzare in maniera approfondita gli errori commessi. Sapevamo che potesse esserci un momento di appannamento nelle prestazioni e nei risultati, è fisiologico per tutte le squadre nell'arco di una stagione. Mi conforta il fatto che i giocatori fossero veramente arrabbiati dopo la sconfitta con la Salernitana e vogliosi di reagire alla svelta. Abbiamo probabilmente pagato a caro prezzo sia la sosta invernale che lo stop di tre settimane per il match non giocato a Lecce ed il successivo turno di riposo. Noi dirigenti abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi ed in mister Vivarini. Obiettivo salvezza? Abbiamo disputato un girone d'andata importante, al di sopra delle nostre aspettative se consideriamo che la nuova Società si è insediata solamente a metà Luglio e che siamo partiti con tre settimane di ritardo nell'allestimento della rosa rispetto alle altre squadre. Non vuole essere un alibi ma di certo ha rappresentato un piccolo handicap. Un po' tutti, inconsciamente, dopo i buoni risultati conquistati fino all'emozionante vittoria interna contro il Crotone, abbiamo creduto che tutto potesse venirci più facile e magari sono state perse le nostre caratteristiche principali, ovvero l'umiltà e la capacità di stare sempre sul pezzo e di essere ostici e rognosi per qualsiasi avversario. Dobbiamo ritrovare subito queste peculiarità per conquistare l'importante obiettivo della salvezza, se poi avremo tempo e modo di puntare ad altro saremo ben lieti di pensarci".