Ascoli, Morosini: "Penso alla mia famiglia, ad Alzano Lombardo. Che lotta"

Intervista a Leonardo Morosini, centrocampista di proprietà del Brescia oggi in prestito all’Ascoli, sulle colonne del Corriere dello Sport. Il giocatore, bergamasco di origini, ha raccontato il suo punto di vista sull’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il paese e soprattutto la città di Bergamo: “Il mio pensiero, essendo di Alzano Lombardo va ai miei genitori, Enrico ed Eleonora, a mio fratello Tommaso e ai nonni. Stanno bene e lottano quotidianamente”.

Morosini si è poi soffermato a commentare la possibile ripresa delle competizioni: "Sarà molto difficile sotto tutti i punti di vista. Sarà complicato mentalmente. Ma aspettiamo fiduciosi e ora rivolgiamo il nostro pensiero a qualcosa di più importante".

Infine un pensiero il giocatore lo riserva al Brescia e alla Serie A: "Con Cellino c’è un ottimo rapporto e non voleva mandarmi ad Ascoli, ma avevo bisogno di continuità e con il mio procuratore abbiamo scelto questa soluzione. Perché non ho ancora giocato in A con continuità? Evidentemente qualcosa mi manca. Ma ho 24 anni e lavoro per migliorarmi".