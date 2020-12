Ascoli-Pescara, la sfida a chi... ha cambiato più allenatori nell'ultimo anno solare

Un anno solare sicuramente molto particolare per Ascoli e Pescara, che domani si affronteranno al "Del Duca" per la 10^ giornata del campionato di Serie B.

Curioso il dato che ha evidenziato pescarasport24.it, perché il match sembra anche una sfida a chi... esonera più allenatori. Negli ultimi undici mesi, quindi in questo anno solare che sta volgendo al termine, gli abruzzesi hanno cambiato ben 5 allenatori, ma peggio hanno fatto i marchigiani, a quota sei ribaltoni.

La formazione bianconera ha iniziato questo convulso 2020 con Paolo Zanetti (ora al Venezia) e lo chiuderà quasi certamente con Delio Rossi, fresco di nomina, ma in mezzo sono passati Guillermo Abascal, Roberto Stellone, Davide Dionigi e Valerio Bertotto, esonerato domenica scorsa. Stesso giorno in cui è stato esonerato dal Pescara Massimo Oddo, rimpiazzato con l'attuale Roberto Breda: l'anno solare, però, era iniziato con Luciano Zauri - che si era dimesso per alcune divergenze con i senatori della squadra -, ed era poi proseguito con Nicola Legrottaglie, rimpiazzato a sua volta da Andrea Sottil, che aveva traghettato il Delfino alla salvezza. Non riconfermato, ha fatto spazio al già citato Oddo, poi storia recente.